ملكة بريطانيا تبحث حظر هاري وميغان من استخدام كلمة "ملكي"

زعمت تقارير أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمرت الأمير هاري وزوجته ميغان بضرورة ترك علامتهما "Sussex Royal" بعد اختيارهما التخلي عن مهامهما الملكية، وبعد إنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات على موقع "Sussex Royal" الجديد والعلامات التجارية، خسر دوق ودوقة ساسيكس معركتهما للحفاظ على العلامة الملكية المربحة.

وسيتعين على هاري وميغان العثور على علامة جديدة، بعد محادثات مطولة مع الملكة وكبار المسؤولين، ما يعني أنه لم يعد بإمكان الزوجين استخدام اسم "Sussex Royal"، وقال مصدر لصحيفة "ديلي ميل"، "من نواح كثيرة هذا أمر لا مفر منه بالنظر إلى قرار التنحي، ولكن يجب أن يكون بمثابة ضربة للزوجين بعد استثمار كل شيء في العلامة Sussex Royal. ولم يكن أمام الملكة سوى خيار محدود. وفي حال عدم القيام بواجباتهما الرسمية ويبحثان الآن عن فرص تجارية أخرى، فلا يمكن السماح لهما بالتسويق لأنفسهما على أنهما ملكيان".وقال مصدر ملكي، بين عشية وضحاها، "بينما يتراجع دوق ودوقة ساسيكس كعضوين بارزين في العائلة المالكة، وسيعملان على الاستقلال المالي، يجب مراجعة استخدام كلمة "ملكي"، في هذا السياق. والمناقشات ما تزال جارية".

وتضم صفحة @sussexroyal على "إنستغرام" 11.2 مليون متابع، وقُدمت العشرات من تطبيقات العلامات التجارية لمختلف المنتجات. وانشغل هاري وميغان في وضع طابع Sussex Royal على عدد من العناصر، بما في ذلك أقلام الرصاص والجوارب، منذ شهر يونيو مع الاتجاه إلى "الاستقلال المالي".وسابقا، أوضحت الملكة أنها لا تقبل عمل أفراد العائلة المالكة، الذين يستفيدون من وضعهم الملكي. وخلال محادثات Megxit أوضح مسؤولو قصر باكنغهام أنه يجب تقييم استخدام كلمة "ملكي"

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