تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الشوكولاتة بدون بيض

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الماء : ربع كوب

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- الشوكولاتة : نصف كوب (مفرومة)

- كريمة : كوب (سائلة) الطريقة: ذوبي السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة.

أضيفي المزيج للشوكولاتة المفرومة في طبق واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً وتذوب الشوكولاتة واتركيها لتبرد في درجة حرارة الغرفة.

اخففي الكريمة في الخفاقة الكهربائية حتى يتضاعف حجمها وتجمد.

أضيفي الكريمة إلى وعاء الشوكولاتة المذوبة واخلطي جيداً بخفة بواسطة ملعقة مسطحة.

وزعي الخليط في أكواب أو أطباق صغيرة وضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات قبل التقديم أو ليلة كاملة.

عند التقديم زينيها بالكريمة والفواكة وقدميها باردة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات كيك الشوكولاتة

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