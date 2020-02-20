تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات كيك الشوكولاتة

المقادير - كيك الشوكولاتة : علبة (جاهز ومقطع مكعبات)

- حشوة الكرز : علبة

- كريمة الخفق : 2 كوب (مخفوقة)

- الشوكولاتة : ربع كوب (مبشورة)

الطريقة: ضعي طبقة من الكيك المقطع في أكواب.

وزعي ملعقة كبيرة من حشوة الكرز.

وزعي كمية من الكريمة المخفوقة فوق الكرز.

ضعي طبقة أخرى من الكيك وطبقة من الكرز ثم آخر طبقة من الكريمة.

كرري العملية حتى تنتهي الكمية.

وزعي الشوكولاتة المبشورة على وجه الأطباق.

ضعي الحلى في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الموكا بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طبقات البسكويت بالكريمة

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