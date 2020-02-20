تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون بالقرفة والجوز

المقادير

- للعجينة :

حليب : كوب وربع (دافئ)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

خميرة : ملعقة كبيرة

البيض : 1 حبة

كريمة : باكيت (بودرة)

الزبدة : 50 غم (مذابة)

طحين : 3 اكواب

- الحشوة :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة كبيرة

- للتزيين :

حليب مركز محلى : حسب الرغبة (مكثف)

الشوكولاتة : حسب الرغبة (سائلة)

الجوز : حسب الرغبة (مبشور)

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الطريقة:

لتحضير العجينة: صبي الحليب الدافئ في وعاء الخلط، وأضيفي السكر، والخميرة، والبيضة، والكريمة البودرة، والزبدة، واخلطي المكونات، ثم أضيفي الطحين واعجني المكونات حتى يتشكل لديك عجينة متماسكة، غلفيها بورق النايلون واتركيها مدة ساعة ونصف حتى تتخمر.

افردي العجينة على السطح المراد العمل عليه مع رشة طحين باستخدام المرق، وقطعي أطرافها الزائدة باستخدام سكين حادة.

ادهني العجينة بالزبدة، وأضيفي السكر البني والقرفة.

لفي العجينة على الحشوة بشكل رول، وقطعيه لقطع متوسطة الحجم.

بطني صينية الفرن بورق الزبدة، وضعي قطع العجينة المحشوة عليها.

أدخلي الصينية للفرن مدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180.

ضعي قطع السينابون بطبق التقديم، وزيني بالحليب المكثف المحلى، والشوكولاتة السائلة، والجوز المبشور.

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