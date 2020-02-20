تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز القرفة رولات

المقادير

- مقادير الكوكيز :

طحين : كوبان وربع

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

سكر : ثلاث أرباع الكوب

البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية بحرارة الغرفة)

- مقادير الحشوة :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذابة)

السكر البني : ربع كوب

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

الطريقة:

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اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح وضعيه جانباً.

اخفقي الزبدة في الخفاقة الكهربائية لمدة دقيقة على سرعة عالية حتى تصبح كريمية.

خففي سرعة الخفاقة وأضيفي السكر واخلطي حتى تتمازج المكونات.

أضيفي البيضة والفانيلا مع الخفق على سرعة عالية.

أضيفي خليط الطحين لخليط البيض واخفقي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط عجينة طرية.

قسمي العجين لقسمين.

مدي العجينة على سطح مرشوش طحين على شكل مستطيل متوسط السماكة إلى رفيع.

اخلطي السكر البني مع القرفة.

ادهني العجين بالزبدة ثم رشي القرفة مع السكر ولفي العجين على شكل رول.

ضعي العجين لمدة ساعتين في الثلاجة.

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

أخرجي العجين من الثلاجة وقطعي الرول لشرائح متوسطة إلى رفيعة.

ضعي الكوكيز في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 12 - 15 دقيقة حتى تتحمر قليلاً.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز يبرد مدة 10 دقائق ثم قدمي الكوكيز ساخن أو دافئ .

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