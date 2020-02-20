تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودنج البطاطا الحلوة

المقادير

- البطاطا الحلوة : 3 حبات

- حليب : كوب ونصف

- العسل : 5 ملاعق كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- جوزة الطيب : رشّة

- القرفة : رشّة

الطريقة:

حمّي الفرن على درجة حرارة 210 مئوية.

اغسلي ثمرات البطاطا واكشطيها بعد أن تجف باستخدام منشفة، ثم اغرزيها بشوكة عدة مرات لتستوي على البخار، ثم أدخليها الفرن حتى تصبح طرية، لمدة 40 دقيقة.

عندما تبرد البطاطا قشريها واضربيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة، وأضيفي الحليب على دفعات كل مرة نصف كوب، ومعهم العسل والفانيليا، والملح وجوزة الطيب حتى يصبح الخليط ناعم جداً ويأخذ قوام البودينج.

اسكبي بودينج البطاطا في وعاء، وحركيه على نار متوسطة حتى يسخن.

صبي الخليط في أكواب ثم رشي عليه القرفة وقدميه.

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