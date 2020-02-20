تعرفي على طريقة إعداد وتحضير العوامة التركية

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الماء : كوب

- طحين : 2 كوب (منخول)

- خميرة : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : غزير (للقلي)

- قطر : 2 كوب (شيرة) الطريقة: اخلطي الخميرة مع الماء والسكر في وعاء، واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة.

ضعي الطحين مع الملح في وعاء، وأضيفي مزيج الماء والخميرة والسكر والبيضة، واخلطي المزيج بالخلاط الكهربائي أو اليدوي حتى تتكون عجينة لينة سائلة قليلاً.

غطي العجين واتركيه لمدة ساعة في مكاء دافئ حتى تتخمر العجينة ويتضاعف حجمها.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار عالية.

ضعي مزيج العجين في كيس وقصّي طرف الكيس وصبي مقدار كرة من العجين بشكل متواصل باستخدام ملعقة في الزيت وحركي لمدة 3 دقائق حتى تنفش العجينة وتصبح ذهبية اللون.

ضعي العوامة في مصفاة تحتها طبق ثم اغمسيها بالقطر/ الشيرة الباردة وقدميها ساخنة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة العادية الهشة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحلاوة الطحينية

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