تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مادلين كيك

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (لينة)

- سكر البودرة : ربع كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

- برش البرتقال : ملعقة كبيرة

- طحين : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة الطريقة: اخفقي الزبدة، والسكر المطحون، في وعاء حتى تمتزج المكونات.

أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى، والفانيلا واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي العسل وبرش البرتقال واخلطي.

زيدي الطحين، والبيكنج باودر، واخفقي.

ادهني قالب المادلين المجوف بالزبدة.

نملأ كل تجويف من القالب بخليط المادلين.

اخبزي المادلين مدة 12 دقيقة على درجة حرارة 180. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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