القاهرة – لايف ستايل
- لتحصلي على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل يوم، احرصي على التعرّض للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل.
- تعتيم الغرفة جيدًا قبل موعد النوم من عوامل الاسترخاء، وتحفيز هرمونات النوم.
- الإفراط في تناول وجبة العشاء من أسباب الأرق وصعوبة النوم.
- تناول البابونج وشاي الأعشاب أفضل للاسترخاء، وتقليل الكافيين وتناول مشروباته مبكرًا.
- النشاط البدني والتمارين الرياضية التي تتضمن حرق العضلات تساعد على توازن الهرمونات، وسهولة الاسترخاء ليلًا.
قد يهمك ايضاً:
دراسة تؤكد أن قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال
أطعمة غذائية تساعد على حرق دهون البطن بسرعة لإنزال الوزن
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أبرز 5 طرق للحصول على نوم عميق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.