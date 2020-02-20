تعرف علي أبرز 5 طرق للحصول على نوم عميق

قلة النوم أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب والبدانة، خاصة لدى النساء، كما تفيد نتائج دراسة جديدة من جامعة كولومبيا، بأن انتظام نوم المرأة يتأثر أثناء الليل بمسئوليات الأمومة، ما يجعل استغراقها في موجة نوم طويلة أمرًا نادرًا في بعض الأحيان خلال سنوات الخصوبة، ثم يتكرر اضطراب النوم بعد سن اليأس نتيجة التغيرات الهرمونية. إليك بعض الطرق التي تساعدك على النوم بعمق أثناء الليل:

- لتحصلي على ما لا يقل عن 7 ساعات من النوم كل يوم، احرصي على التعرّض للشمس مباشرة وليس من وراء زجاج لمدة نصف ساعة يوميًا على الأقل.

- تعتيم الغرفة جيدًا قبل موعد النوم من عوامل الاسترخاء، وتحفيز هرمونات النوم.

- الإفراط في تناول وجبة العشاء من أسباب الأرق وصعوبة النوم.

- تناول البابونج وشاي الأعشاب أفضل للاسترخاء، وتقليل الكافيين وتناول مشروباته مبكرًا.

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- النشاط البدني والتمارين الرياضية التي تتضمن حرق العضلات تساعد على توازن الهرمونات، وسهولة الاسترخاء ليلًا.

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