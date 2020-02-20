تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالقشطة

المقادير

- مقادير خليط البسبوسة :

القشطة : علبتين

سميد خشن : كوب

الزيت النباتي : نصف كوب

حليب بودرة : نصف كوب

سكر : نصف كوب

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- مهلبية البسبوسة :

حليب : 2 كوب (سائل)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- للتزيين :

فستق حلبي : حسب الرغبة

حليب مركز محلى : حسب الرغبة (مكثف)

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- الطحينية : ربع كوب (لدهن القالب)

الطريقة:

لتحضير خليط البسبوسة: في وعاء عميق ضعي علبتين القشطة وأضيفي السميد الخشن، والزيت النباتي، والحليب البودرة، والسكر، والبيكنج باودر، وقلبي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك عجينة طرية.

ادهني قالب البسبوسة بالطحينية من كل الجهات.

ضعي في قاع القالب نصف كمية خليط البسبوسة ورصيه جيداً بأصابع اليد.

لتحضير مهلبية البسبوسة: صبي الحليب السائل في قدر على النار، أضيفي السكر والنشا، وابدأي بالتحريك المستمر باستخدام المضرب اليدوي حتى يبدأ المزيج بالغليان، ثم صبّي ماء الزهر.

أضيفي مزيج مهلبية البسبوسة فوق طبقة عجينة البسبوسة، واتركي المزيج حتى يبرد تماماً.

أضيفي ما تبقى من خليط البسبوسة فوق طبقة المهلبية.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 50 دقيقة.

أخرجي البسبوسة من الفرن، واتركيها تبرد تماماً.

للتزيين: صبي الحليب المكثف المحلى، وزيني بالفستق الحلبي بحسب الرغبة.

قدمي البسبوسة باردة.

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