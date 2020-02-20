تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المرقوق السعودي

القاهرة - لايف استايل المقادير

- لتحضير العجينة : دقيق : 6 اكواب

الزيت النباتي : ثلث كوب

الماء : حسب الحاجة

ملح : ربع ملعقة صغيرة - لتحضير المرقوق : لحم غنم : 1 كيلو (مقطّع إلى مكعبات)

البصل : 2 حبة (حجم متوسط، مفروم فرماً ناعماً)

الثوم : 6 فصوص (مهروس)

مرق اللحم : 2 مكعب

معجون الطماطم : 6 ملاعق كبيرة

الماء : حسب الحاجة - الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكزبرة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : 4 أعواد

- حبهان : ملعقة صغيرة

- ورق غار : 4 ورقات

- كبش القرنفل : 4 حبات الطريقة: 1- في قدر الضغط على حرارة متوسطة، ضعي البصل، الثوم ومزيج البهارات المطحونة. 2- أضيفي اللحم، مزيج البهارات الصحيحة، المرق ومعجون الطماطم. اغمري المكونات بالماء. 3- اضغطي القدر لـ30-35 دقيقة حتى ينضج اللحم. Advertisements 4- لتحضير عجينة المرقوق: أثناء طبخ اللحم، ضعي الدقيق، الزيت والملح في وعاء. أضيفي الماء تدريجياً واخلطي المكونات حتى تتماسك العجينة. 5- غطّي الوعاء بورق نايلون لاصق واتركيه في زاوية دافئة لـ30 دقيقة. 6- شكّلي 8 كرات متساوية الحجم من العجينة. افردي الكرات على سطح منثور بالدقيق وقطّعيها إلى مكعبات. 7- أضيفي مكعبات العجين إلى مزيج اللحم. أطهي المكونات لـ15 دقيقة دون تغطية القدر. 8- قدّمي الطبق ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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