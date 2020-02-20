القاهرة - لايف استايل المقادير - الأرز المصريّ : 2 كوب

- طماطم : 1 حبة (مفرومة ناعم)

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- النعناع : ربع كوب (طازج ومفروم)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ورق العنب : 1 كيلو (مسلوق ومصفى)

الطريقة: اغسلي الأرز وانقعيه بماء دافئ لمدة 15 دقيقة ثم صفيه وضعيه في وعاء.

أضيفي الطماطم والبصل المفروم وزيت الزيتون والنعنع الطازج وعصير الليمون والملح والفلفل وقلبي المزيج حتى يتجانس.

افردي ورق العنب المسلوق، وضعي كمية قليلة من الحشوة في وسط كل ورقة ثم لفيها على شكل رول مع إحكام الأطراف جيداً.

ضعي في القدر القليل من زيت الزيتون ورتبي ورق العنب واغمريه بالماء ثم ضعيه على النار.

اتركي القدر على النار لحوالي 60 دقيقة حتى ينضج ورق العنب. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ورق عنب بالزيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.