تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشي بطاطس

المقادير

- البطاطس : 1 كيلو (متوسطة الحجم)

- لحم مفروم : 150 غراماً

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم، مفروم)

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- سبع بهارات : ملعقة صغيرة

- دبس الرمان : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة (ممزوج بملعقة كبيرة ماء ساخن)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : 2 كوب (للقلي)

- الماء : 2 كوب

- الثوم : 10 فصوص (مقشر)

الطريقة:

1- قشّري البطاطس وأفرغيها بواسطة المنقار الخاص بالكوسا، احرصي على عدم إحداث الثقوب.

2- حمّي زيت القلي في قدر عميق وقلّي البطاطس حتى يشقرّ لونها ثمّ اتركيها جانباً على محارم ورقيّة حتى تبرد.

3- في مقلاة، حمّي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وقليّ البصلة المفرومة حتى تذبل.

4- أضيفي اللحم المفروم مع ملعقة صغيرة من الملح والسبع بهارات، اسكبي دبس الرمان وحرّكي جيداً حتى ينضج اللحم.

5- احشي حبّات البطاطس بمزيج اللحم ثمّ ضعي في كلّ رأس فصّ ثوم.

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6- ضعي البطاطس المحشوّة في صينية فرن مع الزيت النباتي المتبقي.

7- اسكبي الماء ثمّ أضيفي معجون الطماطم.

8- نكّهي بملعقة صغيرة من الملح ثمّ ضعي الصينية على نار متوسطة حتى تغلي.

9- غلّفي الصينية بورقة قصدير واتركيها مجدداً على النار لـ20 دقيقة أو حتى تثخن الصلصة قليلاً ثمّ قدّمي الطبق ساخناً.

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