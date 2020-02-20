دراسة تُؤكّد أنّ حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

نصح باحثون أمريكيون باتباع كبار السن لحمية البحر المتوسط الغنية بالخضراوات ومضادات الأكسدة والخالية من الدهون المشبعة.
فقد أظهرت دراسة، نشرت نتائجها في عدد فبراير من مجلة "Gut"، أن اتباع حمية البحر المتوسط يعزز أنواع بكتيريا الأمعاء المرتبطة بالشيخوخة "الصحية"، مع تقليل تلك المرتبطة بالالتهابات الضارة لدى كبار السن.
وأوضحت الدراسة أنه بما أن الشيخوخة ترتبط بتدهور وظائف الجسم وزيادة الالتهاب، وكلاها يبشران ببدء الضعف، فإن هذا النظام الغذائي قد يعل على بكتيريا الأمعاء بطريقة تساعد على كبح تقدم الهشاشة الجسدية والتدهور المعرفي لكبار السن.
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