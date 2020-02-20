تعرفي على طريقة إعداد وتحضير رز بسمتي بالبازيلا

القاهرة - لايف استايل المقادير

- أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع ومصفى)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- سمن : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- ماء ساخن : 3 أكواب ونصف

الطريقة: سخني الزيت والزبدة في قدر غير لاصق على النار.

أضيفي البازيلا وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي الأرز البسمتي المصفى ثم أضيفي الماء والملح.

اتركي المزيج يغلي على نار عالية لمدة 5 دقائق.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 20 – 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

اسكبي الأرز في طبق التقديم وقدميها إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز طريقة إعداد وتحضير الأرز بالبازيلاء

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