تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة خروف بالفرن

القاهرة - لايف استايل المقادير

- كبدة : 500 غراماً (خروف / منظفة ومقطعة)

- الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أخضر حار : 2 قرن (مقطع)

- الثوم : 4 فصوص (مقطع)

- البصل : 1 حبة (مقطع جوانح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. ضعي الكبدة المقطعة بصينية الفرن، وأضيفي الخل الأبيض وقلبيها. 2. أضيفي الفلفل الأخضر الحار، والثوم، والبصل المقطع. 3. بهري المكونات بالملح والفلفل الأسود، وصبي زيت الزيتون. 4. قلبي الكبدة بباقي المكونات حتى تتوزع جيداً. Advertisements 5. غطي الصينية بورق الأولمنيوم، وأدخليها للفرن على درجة حرارة 200 مدة 25 دقيقة. 6. قدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكبدة بالردة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير محشى البصل

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