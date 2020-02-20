تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الدجاج : دجاجة (مقطعة ومنطفة)

- عصير طماطم : كوب (طازج)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم شرائح)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- زيتون أسود : نصف كوب

- سمن : ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي عصير الطماطم مع البصل والملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود جيداً.

ادهني طبق الفرن بجزء من السمن ثم افركي الدجاج في باقي كمية السمن.

ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي مزيج عصير الطماطم عليه وافركيه جيداً.

وزعي الفلفل الأصفر في أطراف الطبق ثم وزعي الطماطم الكرزية الأنصاف والزيتون.

غطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخليه للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي الحرارة لـ 170 درجة واتركي الدجاج لمدة ساعة حتى ينضج.

حمري وجه الطبق وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو البطاطس حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالصوص الأحمر والدجاج لرجيم صحي طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات

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