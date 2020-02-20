تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز

القاهرة - لايف استايل المقادير

- عدس بنّي : كوب

- الماء : كوبان ونصف (لسلق العدس)

- البصل : 2 حبة (مقطع جوانح)

- طحين : كوب

- زيت الزيتون : حسب الحاجة (لقلي البصل)

- الأرز : 2 كوب (منقوع ومغسول ومصفى)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكمون : حسب الرغبة

الطريقة: اسلقي العدس البني في الماء حتى التأكد من النضوج.

اخلطي البصل المقطع جوانج بالطحين، ثم اقليه بزيت الزيتون في مقلاة غير لاصقة حتى يأخذ البصل اللون الذهبي المقرمش.

أضيفي الأرز على العدس، وحركي حتى تختلط المكونات.

نكهي بالملح، والفلفل الأسود والكمون بحسب الرغبة.

غطي القدر، واتركي الأرز ينضج على نار هادئة.

عندما يتشرب الأرز الماء، ويبدأ بالنضوج، أضيفي القليل من زيت قلي البصل (زيت الزيتون) على الأرز، وغطي القدر.

اتركي المجدرة حتى ينضج الأرز تماماً، وقدميها ساخنة مزينة بالبصل المقلي المقرمش بجانب السلطة واللبن الزبادي. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طماطم محشية بالأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فراخ بالبصل

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