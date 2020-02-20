تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس سوفليه باللحم

القاهرة - لايف استايل المقادير

- البطاطس : 6 حبات (كبيرة الحجم)

- لحم بقر مفروم : نصف كيلو

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- بهارات : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- مرق اللحم : 2 مكعب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- خضار مشكلة : حسب الرغبة

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

- دقيق : حسب الحاجة

- الماء : حسب الحاجة

- حليب : حسب الحاجة

- جوزة الطيب : حسب الرغبة

- بقدونس : حسب الرغبة (للتزيين) الطريقة: لتحضير الحشوة: سخني ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة كبيرة.

أضيفي اللحم إليها مع التحريك من وقت لآخر وارفعي المزيج عن النار عندما ينضج اللحم.

سخني الزيت المتبقي وأضيفي الخضار إليه على نار هادئة واطهيها لمدة 20 دقيقة.

أضيفي الثوم والدقيق إلى مقلاة الخضار ثم اللحم.

ذوبي المرق في الماء وأضيفيه إليهم.

غطي القدر واتركيه على النار لمدة 45 دقيقة.

ضعي البطاطس واغمريها بالماء المملح واسلقيها إلى أن تنضج في قدر آخر.

اهرسي البطاطس وضعيها في وعاء. ثم أضيفي الزبدة والحليب وثلاثة أرباع كمية الجبن وجوزة الطيب إلى الوعاء وامزجي المكونات.

قسمي اللحم وضعيه في صينيتي فرن.

غطي اللحم في الصينيتين بمزيج البطاطس وانثري الجبن فوقها.

سخني الفرن على حرارة 220 درجة مئوية ثم أدخلي الصينيتين إليه لمدة 30 دقيقة.

قدمي السوفليه ساخن وزينيه بالبقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحمة المحشية موزاريلا

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