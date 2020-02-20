الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

قال باحثون من أستراليا إن الوجبات السريعة غير الصحية يمكن أن تكبح عملية ضبط الشهية في المخ.



وأوضح فريق البحث تحت إشراف ريشارد ستيفنسون، من جامعة ماكواري بمدينة سيدني، في دراسه نشرت في العدد الحالي من مجلة "رويال سوسايتي اوبن ساينس" المتخصصة، أن تناول غذاء يحتوي على "طعام غير مفيد" على مدى أسبوع فقط يمكن أن يضر بوظيفة منطقة الحُصين بالمخ، وهي المنطقة التي تكبت عادة تذكر الإنسان لصحته أثناء تناول الطعام وتخفض رغبتنا فيه بمجرد الشبع.

وحسب الباحثين فإن طريقة التغذية غير الصحية تؤثر على الحصين وتؤدي لتزايد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، حتى وإن شبع الإنسان بالفعل.

شملت الدراسة 105 من الشباب والمتطوعين الأصحاء، تم تقسميهم إلى مجموعتين، مجموعة تتغذى بشكل صحي وأخرى تعتمد في غذائها بشكل أساسي على "الطعام غير المفيد".

تبين للباحثين أن التحكم في النفس لدى أفراد المجموعة التي تشمل شبابا يتناولون في طعامهم بشكل أساسي فطائر هامبرجر وغير ذلك من الوجبات السريعة، انخفض بشكل واضح بعد أسبوع فقط من بدء التجربة، مقارنة بالمجموعة الأخرى التي تتغذى بشكل صحي، فازدادت شهية الشباب بشكل أساسي نحو الوجبات السريعة، مما جعلهم يطلبون المزيد منها، رغم أنهم شبعوا.

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