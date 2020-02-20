سم الأفعى للقضاء على السرطان

كشف علماء أمريكيون أن سم الأفعى يمكن أن يساعد في القضاء على أورام سرطان الثدي والقولون بسرعة كبيرة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة كولورادو الأمريكية أن علماءها هم أول مَن أجروا أبحاثاً عن سم الأفعى كهدف محتمل لمكافحة السرطان.

ويواصل فريق من علماء الأحياء بالجامعة اختبار سم مئات الثعابين للبحث عن علاج للسرطان.

وأكد العلماء أن توجيه السم لتدمير الخلايا السرطانية فقط دون أن تكون قاتلة للإنسان سيكون تحديا.

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ويعد سم الثعبان من بين الأدوية الشعبية المستخدمة لعدة قرون، وأصبح مصدر اهتمام لبعض العلماء لاحتوائه على عدد لا يحصى من البروتينات والمواد الكيميائية.

والاستخدامات الطبية للحيوانات، خصوصا الحشرات، معروفة بشكل تقليدي في جميع أنحاء العالم، وما زالت مدمجة في الطب الحديث في بعض البلدان، ويوصى مثلاً باستخدام خنافس الروث للإمساك وحرير العنكبوت لعلاج الجروح، والجراد لتخفيف الصداع.

وأثبت العلماء بالطبع أن عسل النحل له خصائص مضاد حيوي ومضاد للالتهابات في بعض الدراسات.

ويحتوي العديد من الأدوية على مكونات مشتقة من الحيوانات، وعادة ما تكون من الخنازير أو الأبقار.