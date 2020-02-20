الزيوت الطبيعية.. الفوائد العلاجية وكيفية الاستخدام

يلجأ الناس كثيراً إلى النباتات للانتفاع منها طبياً وغذائياً، دون أن يدركوا القوى الخفية التي تحتوي عليها زيوتها الأساسية.

واليوم بات هناك اهتمام كبير بالزيوت الطبيعية، وما تمتلكه من منافع جسدية وعلاجية، إلى حد جعل الاستثمار في هذه الزيوت يمثل ثروة، وبات هناك مشاهير كثر يحبذون استخدامها، مثل الممثلة الفائزة بالأوسكار جوينيث بالترو.





ويوجد نحو 90 زيتا طبيعيا في الأسواق العالمية، كل واحد منها يتمتع بقوى شفائية مختلفة عن الآخر، فمثلاً الزيوت العطرية مثل "اللافندر" تشتهر بقدرتها على تخفيف التوتر، أما الياسمين فيعرف بقدرته على زيادة الخصوبة، أما زيت الليمون فيمتلك القدرة على التخفيف من شعور الإعياء الصباحي، وآلام الجسد وحب الشباب.

واستعرضت مدونة "ديسكافر" الأمريكية في تقرير، فوائد الزيوت الطبيعية، وكيفية استخدامها، على النحو التالي:

تتكون الزيوت الأساسية من مستخلصات النباتات، سواء كانت زهورا أو بذورا أو جذورا، إلا أنه من الصعب في أغلب الأحيان أن يعرف المستهلك ما الذي يشتريه حقاً؛ بسبب تنوع الزيوت.

ووفقًا لهيديكي كاشيواداني، الباحثة بعلم وظائف الأعضاء في جامعة كاجوشيما باليابان، فإن تأثير الزيوت الأساسية ما زال قيد الدراسة، لذلك لا يمكن اعتبارها علاجاً أو مخدراً، إلا أن شعبيتها في تزايد مستمر، خصوصا بين هؤلاء الذين سئموا المستحضرات المصنعة.

كيف تستخدم؟

معظم الزيوت الأساسية يتم استنشاقها من خلال بخاخة، أو وضعها مباشرة على الجلد، وتدليكها برفق، من أجل الانتفاع بتأثيرها.

فوائد الزيوت الأساسية

قالت الباحثة "هيديكي" إن زيوت المريمية، والنعناع، والروزماري، أثبتت فاعلية في تحسين مشاكل الذاكرة والهضم إلى حد لا بأس به، أما زيت اللافندر فأثبت فاعلية في التغلب على مشاكل النوم.

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وأكدت أيضاً أنه لا يجب النظر إلى الزيوت الأساسية بصفتها علاجا سحريا، فهي ما زالت لا تعد علاجاً رغم فوائدها المتعددة.

وأوضحت الباحثة أن الزيوت الأساسية آمنة تماماً، ولكن يحبذ استشارة الطبيب الخاص قبل استخدامها، معددة منافع أبرز هذه الزيوت:

زيت روزماري





يتمتع نبات الروزماري بفوائد عدة، تفوق استخدامه في تتبيل اللحوم والدواجن، إذ أثبتت إحصائية قام بها فريق بحث من جامعة نورثمبريا في بريطانيا، أن زيت الروزماري متصل بعلاج مشاكل الذاكرة والهضم، إذ أثبت فاعلية في تحسين ذاكرة الأطفال المقبلين على امتحانات.

زيت اللافندر





زيت اللافندر، هو واحد من أهم وأشهر الزيوت العطرية في العالم، وأثبت قدرة على التهدئة عند تجربته على حيوانات مثل الفئران والأحصنة.

كما اتضحت قدرة زيت اللافندر على تقليل التوتر عند البشر قبل دخولهم غرفة العمليات، وعلاج مشاكل النوم.

زيت النعناع





يمتلك زيت النعناع القدرة على تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، وآلام الجهاز الهضمي، كما ثبت أن كبسولة من زيت النعناع لها قدرة على علاج مشاكل البلع وآلام الصدر.

زيت شجرة الشاي

يمتلك هذا الزيت القدرة على علاج حب الشباب الخفيف، بسبب خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، كذلك ثبتت فاعليته في علاج فطريات الأظافر والقدم الرياضية.



