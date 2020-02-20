3 حالات شفاء من "كورونا" في كيرالا الهندية

بعد أوقات عصيبة عاشتها ولاية كيرالا الهندية عقب ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، استطاع الجميع أخيراً الشعور بالارتياح بعد شفاء الحالات الثلاث.

وبحسب موقع "livemint.com" أعلنت مصادر رسمية هندية عن تمام شفاء أولى حالات الإصابة التي تمَّ اكتشافها داخل الهند، والتي كانت تتلقى العلاج داخل وحدة الحجر الصحي التابعة لمستشفى جامعة كيرالا الحكومية.

وأعلنت وزيرة الصحة الهندية، كيه كيه شايلاجا، أن الحالة المعافاة من المرض تعود لامرأة غادرت المستشفى، لافتة إلى أن فريقاً من الأطباء سحب عينات وأجرى فحوصات طبية مرتين متتاليتين للمرأة وجاءت جميع نتائج الفحوصات سلبية.

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وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت في وقت سابق شفاء حالتين أخريين بشكل كامل من الفيروس وخروجهما من المستشفى.

وأكدت وزيرة الصحة الهندية متابعة الوزارة باهتمام لنحو 2222 حالة اشتباه في جميع أنحاء البلاد من بينها 8 حالات تحت المراقبة القصوى داخل وحدات الحجر الطبي في مختلف المستشفيات الهندية.

الحالات الهندية الثلاث التي جرى الإعلان عن شفائها بشكل رسمي كانت لمواطنين قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي فقدت ما يزيد على 2000 شخص من سكانها بسبب تفشي فيروس كورونا.

في السياق ذاته، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين القارية، الخميس، إلى 2118 حالة بعدما سجلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لجنة الصحة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.