7 أعراض للدورة الشهرية تدل على مشكلات صحية

تختلف أعراض الدورة الشهرية من سيدة لأخرى، بعضها قد يكون طبيعياً، بينما تدل أخرى على وجود مشكلات صحية خطيرة كامنة.

وذكر أطباء أمراض نساء بريطانيون، في تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك 7علامات تشير إلى أن الدورة الشهرية مقلقة، وتستحق التوجه إلى الطبيب، نستعرضها على النحو التالي..





1- تدوم لفترة أطول من ٧ أيام

أي سيدة لديها دورة شهرية أشد مما هو طبيعي بالنسبة لها، أو إذا استمرت فترة أطول من ٧ أيام، فيجب التحدث إلى الطبيب.

2- تغيير الفوط الصحية كل ساعة

يجب على السيدة الرجوع إلى الطبيب إذا لاحظت أنه يجب عليها تغيير فوطها بانتظام لأنها دائما مبللة.

في المتوسط، تفقد المرأة نحو من ٣٠ إلى ٤٠ مل (٦-٨ ملاعق صغيرة) من الدم خلال الدورة، و"الطمث" -المصطلح الطبي- يعني فقدان أكثر من ٨٠ مل، أو ١٦ ملعقة صغيرة.

وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى الطمث، بما في ذلك التهاب بطانة الرحم، والأورام الليفية، ومرض التهاب الحوض، والأورام الحميدة، وسرطان الرحم، ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

ويمكن أن يكون النزيف الحاد أيضاً نتيجة لاضطرابات تخثر الدم، والغدة الدرقية الخاملة، ومرض السكري، واستخدام موانع الحمل.





3- ضيق التنفس أو التعب

الدورات الثقيلة يمكن أن تسبب فقر الدم، وهو حالة من نقص الحديد، فإذا كنت تفقدين كمية أكبر من الحديد خلال فترات الدورة الشهرية، أكثر مما تتناولينه في نظامك الغذائي على مدار عدة أشهر، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

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وهذا يمكن أن يجعلك تبدين شاحبة، وتشعرين بالتعب وضيق التنفس، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تورم الكاحلين والدوخة والإغماء.





4- كتل من الدم

إذا ظهرت تكتلات دموية، وسط تدفق دم الدورة الشهرية، فيجب الانتباه، وذلك لأن النزيف الشديد يمكن أن يكون نتيجة لاضطرابات تخثر الدم.

5- لا تستطيعين قضاء يومك بشكل طبيعي

يجد كثير من النساء أنفسهن غير قادرات على قضاء يومهن المعتاد بشكل طبيعي، ودون قيود جسدية، عندما تكون لديهن دورة ثقيلة.

والأمر يتعلق بالشعور عموماً بالتعب، وبالضيق الشديد والمرض، وعدم القدرة على التركيز، ويؤثر ذلك على مزاجك، ما يجعلك تشعرين بالإرهاق.





6- تشنج الحيض

قد تكون الدورة الشهرية مدعاة للقلق إذا كنت تعانين من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة على وجه الخصوص، وأظهرت الأبحاث أن بعض النساء قد يعانين من آلام في الدورة، تكون درجة ألمها مثل نوبة قلبية.

7- دورة أقصر من المعتاد

ليس فقط الدورة الثقيلة التي يمكن أن تكون مثيرة للقلق، بل إن الدورة الأقصر يمكن أن تكون أيضاً علامة على وجود خطأ ما، ويمكن أن تتغير الدورات على مدار حياة المرأة، وعلى سبيل المثال، ستمر المرأة بدورات غير منتظمة وأقصر، وهي تقترب من سن اليأس.

وبشكل عام، عادة ما تستمر الدورات بين ٣ و٨ أيام، حيث يبلغ المتوسط نحو ٥ أيام.

وإذا كانت المرأة قد مرت بفترة أقصر مختلفة بشكل كبير عما هو طبيعي بالنسبة لها، فيجب عليها التحدث إلى الطبيب.

