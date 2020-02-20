قناع للوجه يكتشف السل في 30 دقيقة

نجح علماء بريطانيون ومن جنوب أفريقيا في تطوير قناع للوجه يمكنه تشخيص مرض السل في وقت مبكر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علماء من جامعتي "ليستر" و"بريتوريا" أن هذا القناع جار اختباره حالياً في مختبرات وزارة الصحة البريطانية، إذ يمكنه اكتشاف البكتيريا التي يطردها فم المريض المشتبه فيه بعد ارتدائه القناع لمدة نصف ساعة فقط.

وقال الباحثون إن هذا القناع سيحدث تغييراً كبيراً في العالم، ويمكن أن ينقذ ملايين الأرواح كل عام من خلال التشخيص السريع، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها التقاط الزفير من المرضى المحتملين المصابين بالسل بهذه الطريقة السريعة والبسيطة.





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وأضافوا أن القناع حدد بشكل صحيح المرض، الذي يهدد الحياة، في وقت أقل بنسبة 86% مقارنة بأدوات التشخيص التقليدية التي تتضمن أخذ عينة من البلغم من داخل الرئتين، وهو أمر غير موثوق به دائما.

ومن المتوقع أن يوفِّر القناع الجديد الآلاف من الأموال في التكلفة إذا تمَّ طرحه في الأسواق.

والسل هو واحد من الأسباب الـ10 الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، إذ قتل ما مجموعه 1.5 مليون شخص في عام 2018.

وصمم الباحثون هذا القناع من شرائط مطبوعة ثلاثية الأبعاد يمكنها التقاط البكتيريا الخاصة بأسباب مرض السل بشكل موثوق عندما يتنفس الشخص المصاب أو يتعرّض للسعال أو يتحدث، وبعد 30 دقيقة، يمكن اختبار الشرائط في المختبر مع عودة النتائج خلال نصف يوم.



