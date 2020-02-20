شكرا لقرائتكم منها الموز والشوكولاتة.. أطعمة تسبب الصداع تجنبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قد تكون الأطعمة سببا لمشكلة صحية، بعكس الشائع عندما يلجأ لها الكثيرون لعلاج بعض الأمراض والوقاية من الأخرى. وأثبتت بعض الدراسات بحسب ما ذكره موقع healthline أن بعض الأطعمة تسبب الصداع المزمن نظرا لما تحتويه من عناصر ومعادن مختلفة تؤثر على صحة الجهاز العصبي.

وفيما يلي أبرز الأكلات التي تسبب الصداع بحسب الموقع:

1: الشوكولاتة من أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع الشديد وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.

2: الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد.

3: الجبن، من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.

4: المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفي المزمن.

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5: بعض أنواع المكسرات خصوصا الفول السوداني، يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.

6: الفاصوليا والبازلاء على الرغم من احتوائهما على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولهما يسبب الصداع الشديد.

7: التين، من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناولها بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.

8: الخوخ والأفوكادو من الفواكه التي تسبب الصداع الشديد وألم الرأس.

9: الموز من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.

10: البيتزا، من الأكلات التي يفضلها الكثيرون خصوصا الأطفال ولكن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.

11: الأطعمة المصنعة مثل" السجق والهوت دوج"، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.