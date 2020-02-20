مدرس تركي قبل انتحاره: لا عدالة في تركيا ولا ترسلوا أطفالكم للمدارس

انتحر معلم رياضيات تركي، الأربعاء، بعد بثه مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، أعرب من خلاله عن يأسه من انعدام العدالة في بلاده تركيا.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية، أقدم الشاب إينان أفشار معلم الرياضيات بإحدى المدارس الخاصة في العاصمة أنقرة، على الانتحار داخل سيارته الخاصة بمنطقة "باتي كنت" في المدينة، دون توضيح طريقة الانتحار.

وذكرت الصحيفة أن أفشار انتحر بعد أن بث مقطع فيديو قصير عبر حسابه على "يوتيوب"، انتقد فيه النظام التعليمي في بلاده، وانعدام العدالة بشكل عام.

Advertisements

وقال أفشار في مقطع الفيديو مخاطباً الأتراك: "لا ترسلوا أولادكم للمدارس، فهم يتعرضون لغسيل المخ، فمنذ 15 عاماً وأنا أعمل بالتدريس الذي اخترته عن حب، وأبي كذلك كان معلماً، وتعلمت الكثير من الأطفال".

وأضاف: "لكن رغم كل هذا لاحظت أن المدارس في تركيا عبارة عن حبس تجاري يتعرض فيها الأطفال لغسيل مخ، وهم يحاولون (في إشارة للنظام الحاكم) تحديث نظام تعليمي عبثي ليس فيه فائدة، وبت غير قادر على النظر في عيون الأطفال، فلا عدالة في هذه البلاد".

وتشهد تركيا منذ فترة غياباً للعدالة الاجتماعية وأزمة اقتصادية طاحنة أثبتت فشل نظام أردوغان في التعامل معها؛ وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين الذين يعانون من الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب ومعدلات البطالة والتضخم، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وفق مراقبين.

وقبل أيام انتحر مواطن في ولاية هاطاي لعجزه عن توفير الطعام والشراب لأولاده، وسائق آخر انتحر بسبب الديون المتراكمة عليه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر موقع إخباري تركي أن حالات الانتحار المتتالية التي تشهدها تركيا منذ فترة "تجسد على اختلاف دوافعها وأبعادها أكثر النتائج الملموسة لحالة الفقر والعوز التي تعيشها البلاد، فضلاً عن شعور المواطنين بالظلم".