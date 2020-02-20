"الصحة العالمية" تتواصل مع كوريا الجنوبية بشأن إصابات "كورونا"

أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، الخميس، أن المنظمة على اتصال وثيق مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمجموعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في محيط وسط مدينة دايجو بعد أن وصفتها السلطات هناك بأنها "واقعة تفش فائق".

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وسجلت كوريا الجنوبية 20 حالة إصابة جديدة، الأربعاء، منها 14 حالة تتعلق بتفش جرى تتبعه وصولا إلى قداس بكنيسة في دايجو.

وأضاف طارق جسارفيتش: "منظمة الصحة العالمية على اتصال وثيق مع حكومة الجمهورية الكورية استجابة لمجموعة حالات إصابة بفيروس كورونا تأكدت في منطقة دايجو".

وتابع: "المنظمة لا تستخدم عبارة تفش فائق كتعبير فني، ومع ذلك قد تكون هناك حالات لانتقال المرض حيث يلتقط عدد كبير من الناس العدوى من مصدر واحد، ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة للعديد من الأسباب البيئية والوبائية".