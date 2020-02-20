تعرف علي أهم وأبرز فوائد الخيار

فوائد الخيار للجلد في منحه الترطيب وتعزيزه بالفيتامينات والمعادن الطبيعية، يحتوي الخيار على فيتامين K كما يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم وكلها عناصر مهمة في ترطيب الجلد، يعمل على شد البشرة ومحاربة التجاعيد، كما يدخل الخيار في علاج الهالات السوداء أسفل العينين، ويمكنك عمل عصير الخيار عن طريق وضعه في الخلاط الكهربائي ثم عصره واستخراج الماء منه، ونقدم لكي وصفات طبيعية بعصير الخيار وبعض المكونات الأخرى في تلك السطور.

فوائد الخيار للجلد

تنشيط الدورة الدموية خصوصًا إن قمت بوضع الخيار على الوجه مباشرةً.

يعمل على شد الوجه وبالتالي محاربة التجاعيد.

صديق البشرة الجافة حيث يمنحها الترطيب ألازم وبالتالي يساعد على إشراقها.

يعتبر صديق للبشرة الدهنية أيضًا، يعمل على تنظيفها بعمق، وبالتالي تبيض البشرة الدهنية.

فوائد الخيار للبشرة الدهنية

ماسك الشوفان مع الخيار للبشرة الدهنية لإزالة البثور السوداء ومحاربة حب الشباب.

أحضري ملعقة كبيرة من الشوفان مع عصير الخيار، وامزجيهم معًا.

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اتركي هذا الخليط جانبًا لمدة ساعتين حتى يتفاعل الخيار مع الشوفان بشكل جيد.

ضعي الخليط على الوجه في حركة دائرية، واتركيه على البشرة لمدة ساعة، وبعدها أغسلي وجهك بالماء البارد

الشوفان يقشر البشرة ويمنحها الحماية من التلف كذلك يحميها من أشعة فوق البنفسجية.

الخيار للبشرة للجلد قبل النوم

إن كنت تعاني من أنتفاخ أسفل العينين أو تعاني من تورم العينين بسبب البكاء أو الإرهاق، الحل هنا في فوائد الخيار للجلد على منطقة أسفل العينين، حيث أن فوائدة تتلخص في إزالة الهالات السوداء والمساعدة في التقليل من تورم العينين، قومي بوضع عصير الخيار على منطقة أسفل العينين قبل النوم، وصوف تلاحظين الفرق في الصباح.

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