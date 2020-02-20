شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة مباراة السوبر.. ماذا تفعل مشاهدة كرة القدم فى جسمك وعقلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم مباراة كأس السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك، بفارغ الصبر، لمعرفة الفريق الفائز، وإذا كنت من المهووسين بكرة القدم فقد لا تعلم عن التغييرات الكيميائية التي تسببها مشاهدة لعبتك المفضلة في مباراة قد تقرر مصير فريقك، تابعنا في السطور التالية لتعرف أهم الأشياء التي تحدث في الدماغ والجسم عند مشاهدة مباراة كرة قدم، وذلك وفقاً لموقع "nbc news".

ماذا يحدث في جسمك وعقلك عند مشاهدة مباراة كرة قدمعندما تشاهد فريقك يلعب تشعر أنك أحد أفراد الفريق

توجد خلايا عصبية متخصصة في الدماغ تسمى "الخلايا العصبية المرآتية" التي تسمح لنا بفهم وجهات النظر خارج منطقتنا، تمكننا هذه الخلايا العصبية من وضع أنفسنا في مكان شخص آخر وتخيل ما يمر به في لحظة معينة.

هذه المشاعر تتضخم عندما نشاهد فريقًا أو لاعبًا لكرة القدم، فنحن معجبون بهم لأننا نعرفهم، عندما نراهم في المباراة ، فإننا نشعر بجزء من المشاعر التي يشعرون بها، لأن الخلايا العصبية المرآتية لدينا تعمل.

يزداد إفراز هرمونات السعادة وتحسين المزاج في الدماغ

عندما يخسر فريقك، ينتج عقلك هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذى يصدره جسمك عندما تكون تحت الضغط النفسى، والأسوء من ذلك أن أدمغتنا قد تنتج كمية أقل من السيروتونين، مما قد يؤدي إلى زيادة الغضب والاكتئاب.

أما عندما يفوز فريقك أو يلعب بشكل جيد، يبدأ عقلك في إطلاق هرمون الدوبامين، الذى يساعدك على الشعور بالسعادة.

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رد فعل جسمك على مشاهدة مباريات كرة القدم

هناك رد فعل لجسمك أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وتحدث مجموعة من الأعراض منها: القلق، العرق الشديد، الضغط النفسى، وغيرها من الأعراض.

وأظهرت بعض الدراسات أن عشاق الرياضة يمكن أن يشعروا بقلق شديد قبل مباراة كبيرة، تمامًا مثل اللاعبين أنفسهم، وهذا يشمل كل من القلق المعرفي والقلق الجسدي، مثل ألم المعدة .



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سرعة ضربات القلب

يمكن أن تؤدي مشاهدة كرة القدم إلى زيادة معدل ضربات القلب لديك إلى مستويات مماثلة لتلك المرتبطة بالتمرينات القوية.

الإثارة والبهجة

شيء آخر يمكن أن يحدث لأدمغتنا عندما تفوز فرقنا هو الشعور بالإثارة، وتأتي هذه الحالة المثيرة من هرمون الأدرينالين، وغالبًا ما تظهر هذه البهجة في سلوك جسمك.