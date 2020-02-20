طرق منزلية بسيطة لإزالة جير الأسنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 فبراير 2020 04:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

يحرص الجميع على الحصول على ابتسامة جميلة بوجود أسنان بيضاء ساطعة، وذلك باتباع روتين لتنظيف الأسنان للإبقاء على نظافتها، ولكن تراكم مادة الجير على الطبقة الخارجية قد تحول دون ذلك، والتي تؤدي -أيضا- لحدوث مشكلات التسوس وغيرها من المشكلات الضارة.

وحسب ما نشره موقع ”با- باميل“ الإلكتروني، فإن هناك عدة مكونات وحلول منزلية بسيطة من شأنها تبييض الأسنان وإزالة الجير ومنع تكونه ومنها:

الألوفيرا:

من المعروف عن الأولفيرا قدرته الهائلة على تهدئة حروق الشمس ولدغات البعوض والحشرات وليس ذلك فقط، فجل الألوفيرا الذي يمكن الحصول عليه بسهولة من متاجر الأغذية أو الصيدليات يستخدم في إزالة الجير من الأسنان ومنع تكونه مرة أخرى.

وكل ما عليك هو استخدام هذا الخليط كغسول للأسنان، وهو عبارة عن خلط كوب من الماء مع نصف كوب من بودرة الخبز وملعقة صغيرة من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من زيت الليمون و4 ملاعق من الجلسرين النباتي وتنتظر بضع دقائق ثم نغسل الأسنان بالماء ومن الممكن تكرار استخدام هذا الغسول بضع مرات أسبوعيا.

قشر البرتقال:

من المكونات التي نستطيع الحصول بها على أسنان بيضاء ناصعة والتخلص من الرواسب الجيرية هو فرك الأسنان باستخدام قشر البرتقال ثم غسل الأسنان بالماء الفاتر وذلك سيؤدي لمحاربة البكتيريا المتراكمة وإزالة الطبقات الجيرية.

السمسم:

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مضغ حبات السمسم هو وسيلة فعاله للتخلص من الجير العالق على الطبقة الخارجية للأسنان، يمكنك ببساطة مضغ حبوب السمسم أو وضع مسحوق من السمسم المطحون على فرشاة الأسنان بعد ترطيبها بالماء، وهذا الأمر سيزيل الجير ولن يضر بمينا الأسنان.

معجون فيتامين سي:

عن طريق صنع معجون من الفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي مثل: البرتقال، والطماطم، والفروالة، بسحقها بالشوكة أو باستخدام الخلاط الكهربائي ونترك العجينة على الأسنان لمدة 5 دقائق ثم نشطفها بالماء سيساعدنا هذا المعجون على إزالة الجير والحصول على أسنان ناصعة البياض.

زيت الروز ماري:

يعتبر زيت الروز ماري مطهرا طبيعيا لبكتيريا الفم والأسنان، فاستخدام الغرغرة المصنوعة من 2-3 قطرات من الزيت في ملعقة كبيرة من الماء لبضع دقائق مع الحرص على عدم ابتلاع تلك المكونات يؤدي لإزالة الجير وتبييض الأسنان بالإضافة للقضاء على رائحة النفس الكريهة.

التين:

تحتوي فاكهة التين الطازج على عناصرة مضادة للبكتيريا تقلل من التهابات اللثة والأسنان، لذلك يجب تناول من 3-4 ثمرات من فاكهة التين الطازج لدورها الفعال في الحفاظ على نظافة الفم والأسنان.