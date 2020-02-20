تعرف علي أهم وأبرز فوائد العسل الأسود

ميع فوائد العسل الأسود للصحة , فوائد العسل الأسود عظيمة لتعزيز صحة الإنسان، حيث كان يستخدم مثل المكملات الغذائية لفترة طويلة لأنه غني بعنصر الحديد الذي يحارب أمراض فقر الدم، كما انه يعزز بناء العظام لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم، يمر العسل الأسود بثلاث مراحل من غليان السكر في المرحلة الأولى والثانية تحصل على دبس السكر، أما في المرحلة الثالثة تحصل على العسل الأسود وهو أكثر سماكة من دبس السكر، وجمعنا لكم فوائد العسل الأسود كالتالي.

فوائد العسل الأسود

ملعقة كبيرة من العسل الأسود تعطي الجسم 10% من احتياجاته اليومية من الكالسيوم.

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبالتالي فانه يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان.

يحمي الأوعية الدموية ويحافظ على صحة القلب.

يحافظ على صحة العظام ويحد من خطر أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل.

يعتقد البعض أن العسل الأسود يسبب السمنة، ولكن عكس الشائع يحتوي على مادة البوليفينول التي تحد من زيادة الوزن.

يحتوي على فيتامين ب 6 وبالتالي فأنه يقلل من نوبات الصداع.

يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات المهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وبالتالي فأنه يقلل من الشعور بالإجهاد والتعب.

يعاني الأطفال من الأنيميا بسبب سوء التغذية، العسل الأسود غني بعنصر الحديد وبالتالي تكوين جيد للهيموجلوبين في الدم وبالتالي يعالج مرض الأنيميا.

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يحتوي على البوتاسيوم الذي يلعب دور مهم في الحفاظ على صحة القلب وتقوية العضلات.

يعتبر العسل الأسود حل مثالي للأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

يعالج الإمساك عن طريقة إضافة ملعقة من العسل الأسود على الحليب البارد.

فوائد العسل الأسود قبل النوم

من فوائد العسل الأسود تناوله قبل النوم، وهذا لأنه يساهم في تعزيز الصحة الجنسية لدى النساء والرجال، لأنه يحتوي على مادة المنجنيز التي تساعد في تعزيز إنتاج الهرمونات الجنسية، كذلك ملعقة قبل النوم تساعد على تحسين عمل المعدة والجهاز العصبي وتحد من أمراض الجلطات الدموية، وما يميز العسل أنه خالي تمامًا من الدهون والكوليسترول، كما أنه يحتوي على نسبة ضئيلة جدًا من الصوديوم مما يعزز قيمته الغذائية.

فوائد العسل الأسود للنساء

تعاني النساء في فترة الحيض من فقدان الحديد ومن الشعور بالتعب والإجهاد الشديد، وعند تناول العسل الأسود يمد الجسم بكمية مناسبة من الحديد الذي يمنح المرأة الشعور بالقوة في تلك الفترة، كما أنه غني بمادة الكالسيوم والماغنزيوم التي تساهم في تخثر الدم وتخفيف التشنجات في فترة الحيض، ومن أهم فوائد العسل الأسود هي الحفاظ على صحة عضلات الرحم عند تناوله باستمرار ملعقة واحدة في الصباح.

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