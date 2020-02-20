تعرف علي أهم وأبرز فوائد الرمان

السعرات الحرارية للرمان وفوائده للرجيم من خلال موقع محتوي , الرمان من أنواع الفواكة الشتوية والتي تتميز بطعمها اللذيذ المسكر لونها الاحمر القاتم , الرمان من أنواع الفواكه التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وفوائد للصحة والبشرة والرجيم كما تحتوى على نسبة سعرات حرارية منخفضة وهذا ما سوف نتناوله في هذا المقال بشكل مفصل .

السعرات الحرارية في الرمان

الرمان من أنواع الفواكه التي تعد مصدر للفيتامينات والمعادن ونسبة السعرات الحرارية في الرمان تصل إلى 150 سعر حراري وهو عدد لا بأس به لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة فتناول 100 جرام من الرمان يحتوى على 81.7 سعر حراري .

فوائد الرمان للرجيم

الرمان من أنواع الفواكه التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية قليلة كما إنها يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي يفتقدها الجسم أثناء اتباع الحمية الغذائية

كما إنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي تساعد على الشبع وتمنع الإفراط في تناول الأكل .

كما إنه يحفز الجسم على خسارة الوزن وبالتالي فقدان الوزن .

يمكن تناول الرمان على صورته الخام أو عصير أو يمكن إضافته للأكلات والسلطات .

فوائد الرمان للصحة

يعد الرمان من أكثر الفواكه التي تحتوي على قيمة غذائية عالية وتقي الجسم من العديد من الأمراض فهو يحتوي على نسبة من البيونيكاليجين وهي من المواد المضادة للاكسدة ويوجد في بذور الرمان وقشره كما يحتوى على حمض البيونسيسك وهو زيت بذور الرمان وهو من الأحماض الدهنية .

كما يعتبر الرمان من الفواكه المضادة للالتهابات التي تسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان .

يساعد في الوقاية من مرض السكر من النوع الثاني .

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من أنواع الفاكهة التي تقي من الإصابة بالزهايمر وعلامات الشيخوخة .

من أكثر الفواكه الغنية بالحديد والتي تزيد من مستوى الهيموجلوبين في الدم مما يقي من الإصابة بفقر الدم .

يحتوى على مواد مضادة للاكسدة والتي تقي من امراض السرطانات ومكو الخلايا السرطانية كما يدخل في علاج سرطان الثدي والبروستاتا والجلد .

يساعد على افراز الانزيمات الهاضمة مما يساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم ويقي من الاصابة بالامساك .

يزيد من إنتاج الكولاجين في البشرة مما يمنع ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن .

يحفز على صحة القلب والأوعية الدموية فهو من أنواع الفواكه التي تخفض من مستوى الكوليسترول

يحتوى على نسبة من المنجنيز والبوتاسيوم مما يحافظ على توازن السوائل في الجسم وتقوية العظام .

يعمل على استقرار مستوى السكر في الدم لاحتوائه على مواد مضادة للاكسدة لذلك ينصح بتناول الرمان على صورالطازحة أو نقع قشور الرمان وتناولها بعد تجفيفها .

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