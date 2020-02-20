تعرف علي أهم وأبرز فوائد الأسبرين

فوائد الأسبرين للشعر

يعزز جذور الشعر وهذا لأنه يزيد من تدفق الدورة الدموية وزيادة تدفق الأكسجين لفروة الرأس

الأسبرين غني بالمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الشعر.

يقوي الأسبرين الجلد وبالتالي فأنه يساعد على عدم سقوط الشعر الذي يساهم في تطويل الشعر لأقصى درجة ممكنة

إن كنت تعاني من الشعر الخفيف ووجود فراغات في فروة الرأس، فإن الأسبرين يزيد من عدد خصلات الشعر وبالتالي زيادة كثافته.

أحضري 6 حبات من الأسبرين وأهريسهم جيدًا.

أضيفي القليل من قطرات الماء على الأسبرين إن لم تتمكني من هرسهم جيدًا

عندما يتحول الأسبرين إلى مادة تشبه الجيل ضعيه على الشامبو الذي تستخدمينه.

أستعملي الشامبو الممزوج بالأسبرين مرة أو مرتين كل أسبوع وسوف تلاحظي الفرق بنفسك.

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خلال شهر سوف تجدي أن شعرك لامع وكثيف ومملوء بالحيوية.

تجربتي مع فوائد الأسبرين للشعر

طريقة أخرى يمكنك أستعمالها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأسبرين، إن كنت تقومين بعمل حمام زيت مرة كل أسبوع، يمكنك وضع 3 حبات من الأسبرين وخلطهم جيدًا ووضعهم في الزيت الذي تستعملينه، ثم عمل حمام زيت أو وضع الزيت في الليل وغسل الشعر في المساء، تساعد هذه الطريقة على تكثيف الشعر خلال أسبوعين فقط وهي طريقة مجربة.

الأسبرين للشعر الدهني

يحارب الأسبرين ظهور القشرة التي يعاني منها الشعر الدهني، وبالتالي فأنه يقلل الحكة المزعجة التي تسببها القشرة.

يقلل من الدهون المتراكمة على الشعر، وبالتالي يزيد من حيوية الشعر الدهني.

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