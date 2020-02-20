شكرا لقرائتكم خبر عن سمنة المراهقين والأطفال وعلاقتها بالتنمر.. الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المجتمع يجلد المصابين بالسمنة المفرطة خاصة إذا كانوا في سن المراهقة، فالأطفال في المدارس يتعرضون للتنمر من أصدقائهم إذا كانوا مصابون بالسمنة وكذلك في الجامعات يحدث ذلك مما يؤثر نفسيا عليهم.

هذا ما اكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي ويوضح طرق التغلب على سمنة الاطفال والمراهقين.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن المرضى في عمر الجامعة والمدارس هم أكثر فئة تتعرض للظلم من المجتمع فنجدهم لا يستطيعون الحياة بشكل جيد او الاستمتاع بعمرهم او ارتداء ما يحلو لهم من ملابس، وكذلك لا يستطيعون الحركة واللعب مع اصدقائهم مما يجعلهم ينعزلون عن المجتمع.

واشار الي ان الأهل في الوقت الراهن أكثر دراية بمشاكل ابنائهم من الماضي، حيث كان الأهل يشاركون في تعرض أبنائهم للتنمر أما الأن الأهل يكون لديهم مشكلة نفسية كبيرة من إصابة ابنائهم بالسمنة، ويبذلون قصارى جهدهم حتى يخلصونهم منها.



8 مميزات لإجراء عملية تكميم المعدة للأطفال والشباب

واكد انه في العمر الصغير يمكن اللجوء الي أقل الحلول الممكنة حيث يتم إجراء عملية تكميم معدة ونبتعد عن التحويل حتى لا يتعرض الطفل أو الشاب لنقص في الفيتامينات و الكالسيوم و الحديد، لافتاً ان عملية تكميم العملية بسيطة جدا تتم بفتحات صغيرة للغاية، حيث يتم اجرائها بالمنظار، ويقيم المريض في المستشفى اقل من 12 ساعة، ويعود للمدرسة او الجامعة بعد يوم من اجراء العملية ونزول الوزن لا يؤثر على النمو او على امتصاص الغذاء، ولا يؤثر تماما على جسم المريض، وهي امنة تماما حتى لعمر الـ 10 سنوات .

وفي السياق ذاته، اعلن ان سمنة المراهقين لها مشاكل كثيرة مثل تقوس القدمين وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، فضلا على الاصابة بالسكر والعديد من الامراض الاخرى، وكل هذه المشاكل يمكن التخلص منها بالتخلص من الوزن الزائد بواسطة اجراء عملية تكميم المعدة.

ولفت الدكتور كريم صبري في نهاية حديثه الي ان هزيمة الوزن للشباب الصغير بمثابة حياة جديدة لهم، ورسالتي للام التي لديها فتاة مقبلة على الزواج مصابة بالسمنة، ان السمنة تؤثر على الانجاب وبالتالي فجراحات السمنة تساعد على الانجاب بشكل ايجابي وليس بالسلب نهائيا فالعملية مفيدة للفتيات لان الدهون الكثيرة تجعل هناك صعوبة في الانجاب وبالتالي فعمليات السمنة تساعد على الانجاب وليس العكس.

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