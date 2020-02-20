كورونا يغتال مخرجا صينيا ووالديه وشقيقته

توفي مخرج سينمائي صيني، و3 من أفراد أسرته جميعا جراء إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليصبح أحدث الضحايا من المشاهير في مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة انتشار الفيروس القاتل.



وذكرت مجلة "كايشين جلوبال" الصينية أن المخرج تشانج كاي (55 عامًا) توفي في 14 فبراير/شباط الجاري يوم عيد الحب، وتوفيت شقيقته بعد ساعات من وفاته، ولا تزال زوجته في حالة خطيرة، بينما توفي والداه خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن أمضت الأسرة أياما معا في الحجر الصحي.

وكان تشانج يرعى والده في المنزل بعد مرضه في أواخر يناير/كانون الثاني، ونقل الرجل المسن إلى عدة مستشفيات، لكنه لم يستطع العثور على سرير خالٍ. وفي 28 يناير/كانون الثاني، كان أول ضحية بالأسرة، ثم توفيت والدة تشانج بعد بضعة أيام، ثم مرض هو نفسه بشدة.





وأرسل المخرج رسالة من على فراش الموت إلى الأصدقاء، عبر فيها عن حزنه وحبه لنجله في لندن، قائلا: "وداعا لمن أحبهم وأولئك الذين أحبوني!".

كانت معدلات الوفيات في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي المحيطة بها أعلى من مثيلاتها في بقية الصين وخارجها.

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وأفاد العديد من المرضى بأنهم يعانون لإيجاد سرير في مستشفيات مليئة بأكثر من طاقتها، حتى مع بناء الحكومة مستشفيات جديدة وتحويل مساحات مثل مركز معارض إلى مراكز طبية مؤقتة.

ومات آخرون على الرغم من العناية الطبية المكثفة بما في ذلك أول طبيب كشف عن الفيروس ومدير مستشفى في المدينة.

ويعتقد أيضا أن ناشطا بيئيا وزوجته قد توفيا بسبب فيروس "كورونا"، على الرغم من أنهما لم يخضعا لاختبارات الكشف عن المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من أن أعراض المرض ستكون خفيفة في 4 من كل 5 مرضى لكن نحو 20٪ منهم يعانون من أعراض أكثر حدة.

هناك مخاوف من أن النصيحة الحكومية الأولية لأولئك الذين لديهم أعراض بالبقاء في المنزل ربما تؤدي إلى تفاقم الوفيات الناجمة عن هذا المرض، بالنظر إلى أن تشديد الحبس يؤدي إلى إصابة أسر بأكملها.

ونقلت مجلة "كايشين" عن تشن بو، الأستاذ في جامعة "هواتشونج" للعلوم والتكنولوجيا في ووهان، أن سياسة الحجر الصحي المنزلي قد تسببت في حدوث مجموعات من الإصابات عبر الأسرة والمجتمع عبر السماح للعدوى الخطيرة بالتقدم دون علاج.

وأعلنت السلطات الصينية، الخميس، رصد 394 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونج كونج وماكاو) إلى أكثر من 74.500 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2118 وفاة بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.