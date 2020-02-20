الصين: كورونا يتراجع بفضل "تدابير قسرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي، الخميس، أن جهود بلاده لاحتواء فيروس "كورونا" الجديد نجحت، مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين يعود إلى التدابير القسرية لاحتواء الوباء.

وقال وانج، أمام نظرائه من دول جنوب شرق آسيا بقمة في مدينة فينتيان بدولة لاوس: "الصين لا تحمي فقط شعبها، بل سائر أنحاء العالم"، مشيرا إلى تراجع كبير في عدد الحالات الجديدة داخل الصين.

وتأتي القمة التي دعي إليها على عجل مع دول رابطة آسيان في وقت تواجه المنطقة التي تعتمد على تدفق البضائع والسياح الصينيين، تراجعا كبيرا في أعقاب فرض قيود على حركة النقل في الصين، وعقدت قمة مماثلة في 2003 في أعقاب تفشي فيروس "سارس".

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا بأدنى عدد من الإصابات الجديدة خلال شهر تقريبا، بما يشمل مقاطعة هوبي بؤرة الوباء.

وأعلنت السلطات وضع مستشفيين آخرين تحت تصرف أفراد الطواقم الطبية العسكرية ضمن الخدمة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي.