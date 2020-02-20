- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2020/2/20 02:56 م بتوقيت أبوظبي
هوبي هو مركز انتشار الفيروس
طلب إقليم هوبي الصيني، الخميس، من الشركات الاستمرار في تعليق العمل حتى يوم 11 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.
وهوبي هو مركز انتشار الفيروس الذي أصاب نحو 75 ألف شخص وقتل نحو 2100 شخص.
وقالت حكومة الإقليم، على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إن المؤسسات التي تعمل في مكافحة المرض أو الوقاية منه أو تقديم الخدمات العامة ضرورية هي فقط المستثناة من ذلك.
وتابعت أن المدارس ستظل مغلقة في تمديد جديد لتعليق العمل الذي كان في السابق مقررا حتى 21 فبراير/شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تمدد "عطلة كورونا" في هوبي حتى 11 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.