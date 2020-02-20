الصين تمدد "عطلة كورونا" في هوبي حتى 11 مارس

طلب إقليم هوبي الصيني، الخميس، من الشركات الاستمرار في تعليق العمل حتى يوم 11 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

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وهوبي هو مركز انتشار الفيروس الذي أصاب نحو 75 ألف شخص وقتل نحو 2100 شخص.

وقالت حكومة الإقليم، على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي، إن المؤسسات التي تعمل في مكافحة المرض أو الوقاية منه أو تقديم الخدمات العامة ضرورية هي فقط المستثناة من ذلك.

وتابعت أن المدارس ستظل مغلقة في تمديد جديد لتعليق العمل الذي كان في السابق مقررا حتى 21 فبراير/شباط.