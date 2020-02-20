تعرف علي اهم علامات الإصابة بالتهاب البربخ

التهاب البربخ هو التهاب الأنبوب الملتف في الجزء الخلفى من الخصية والذى يعمل على تخزين الحيوانات المنوية، ويصيب الكبار والصغار، في الغالب يحدث التهاب البربخ نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية تسببت في ظهور الألم الشديد والاحمرار، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstodayفإن هناك علامات تظهر على المريض وتدل على اصابته بالتهاب البربخ وهى:

علامات الإصابة بالتهاب البربخ

1:تورم واحمرار شديد وارتفاع درجة الحرارة في كيس الصفن.

2:ألم شديد ووجع في الخصية وغالبا في جانب واحد منها وينتشر تدريجيا.

3:الشعور بألم شديد عند التبول.

4:ألم شديد في الجزء السفلى من البطن وخصوصا في منطقة الحوض.

5:ظهور الدم في السائل المنوى.

وهناك أسباب مختلفة ذكرها الموقع تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البربخ وهى:

أسباب التهاب البربخ

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1:قد يكون السبب هو عدوى منقولة جنسيا ومنها السيلان والكلاميديا فهى من أكثر أسباب الإصابة بالتهاب البربخ.

2:الإصابة بعدوى فيروسية مثل الحصبة تزيد من خطر الإصابة بالتهاب البربخ.

3:الإصابة بمرض السل، وهو من الحالات النادرة التي تسبب التهاب البربخ وتزيد من خطر الإصابة به.

4:وجود تاريخ وراثى بالإصابة بالأمراض الجنسية تسبب التهاب البربخ.

5: تضخم البروستاتا، يزيد من خطر اصابتك بالتهاب البربخ.

ينصح بعدم تناول أي أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج ، فقد تكون الأدوية عن تناول المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب والألم.

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