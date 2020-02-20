غبار فول الصويا وراء مقتل 14 شخصا في مدينة كراتشي الباكستانية

قال مسؤول صحي باكستاني إن غبار فول الصويا من حاويات شحن - وليس تسريبا لغاز سام - هو المسؤول عن وفاة 14 شخصا في مدينة كراتشي جنوبي البلاد هذا الأسبوع.

وقال ظفار مهدي، المسؤول الصحي البارز في ولاية السند، إن اختبارات المعامل على دماء بعض ممن عانوا من مشكلات في التنفس أظهرت أن غبار فول الصويا أدى إلى وفاة 14 شخصا وإصابة المئات بالإعياء والمرض.

وأضاف أن السلطات اشتبهت في البداية في تسرب للغاز ألقي باللوم عليه في مشكلات صحية في حي كاماري بكراتشي بدأ يوم الأحد.

كما ذكر أن السلطات كافحت لتحديد سبب الوفيات مع وصول الكثيرين مصابين بأعراض خطيرة ومشكلات تنفسية إلى المستشفيات. وقال "غبار فول الصويا من حاويات شحن" كانت قد تم إنزال حمولتها مؤخرا بميناء المدينة أصاب مواطنين وتسبب في وفيات من ليل الأحد حتى الثلاثاء.

وأضاف أن غبار فول الصويا يسبب أنواعا شديدة من الحساسية والأمراض التنفسية.

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يشار إلى أن كراتشي هي عاصمة الولاية وأكبر مدن باكستان وعاصمتها التجارية. ويوجد بها مصافي للنفط ومنشأة كبيرة تابعة للبحرية الباكستانية.

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