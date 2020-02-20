شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الإسعافات الأولية فى حال التعرض لاختناق.. الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يتعرض بعض الأشخاص للشعور بالاختناق بشكل مفاجئ، وهذا الأمر يتسبب في عدم القدرة على أخذ النفس جيدا، ووفقا لما قامت وزارة الصحة السعودية بشره عبر موقعها الرسمي عن أهم الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها للإلحاق بالشخص الذي تعرض للاختناق.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن الاختناق المفاجئ يكون بسبب تعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، وهذا يتسبب في إعاقة مرور، وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن هذا الأمر يكون غالبًا بسبب بلع الطعام بشكل خاطي لدى الأشخاص البالغين، أو بلع الأجسام الصغيرة للأطفال الصغار.



الاستعافات الاولية للاختناق

وقدمت وزارة الصحة السعودية أبرز وأهم الأعراض الخاصة بالاختناق المفاجيء، ومنها:

-يتعرض الشخص للإمساك بالحنجرة باليدين.

-عدم القدرة على الكلام .

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-التعرض لصعوبة في التنفس أو التنفس المصحوب بصوت.

-يتعرض الأشخاص لصدور صوت صفير عند محاولة التنفس.

-الإصابة بسعال ضعيف أو قوي وذلك علي حسب الحالة.

-التعرض لتحول لون البشرة والشفتين إلى اللون الأزرق.

-في بعض الأحيان يتعرض الأشخاص لفقدان الوعي.

ونصحت وزارة الصحة السعودية، بضرورة القيام بهذه النصائح، ومنها:

-إِذا كان الشخص قادراً على التنفس بقوة فعليه أن يستمر في السعال، أما إِذا كان الشخص مختنقاً وغير قادر على الكلام أو البكاء أو الضحك بقوة فيجب الوقوف خلف الشخص المصاب، ووضع إحدى القدمين أمام الأخرى قليلاً لتحقيق التوازن، ولف الذراعين حول خصر الشخص المصاب، وإمالة الشخص المصاب إلى الأمام قليلاً، وعمل قبضة باليد الأُخرى ثم وضعها فوق منطقة السرة، ومسك القبضة باليد الأُخرى ثم توجيه ضغطة بقوة على البطن بسرعة نحو الأعلى، والقيام بمعدل 6 إِلى 10 ضغطات بطنية حتى يزول الجسم العالق.