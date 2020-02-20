أفضل توقيت لتناول الفواكه لعائلتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 01:43 مساءً - الفاكهة مفيدة في جميع الأوقات، وتناولها على معدة فارغة أو قبل وجبة الفطور يُساعد الجسم على الهضم وتهيئة الجهاز الهضمي لتناول الطعام، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة بينما الجسم لا يحتاج لهذه الطاقة في المساء، وتصبح صعبة الهضم وتؤثر سلباً على النوم. كما أن الفاكهة غنية بالألياف وتساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، لذلك فإن الوقت المثالي لتناولها هو بعد الوجبة لتسهيل عملية الهضم.

اختصاصية التغذية العلاجية في عيادات عيد كلينك الدكتورة "فيفيان محمد وهبي"؛ تحدثنا عن الأوقات المناسبة لتناول الفواكه؛ للحصول على فائدتها.

فائدة تناول الفاكهة بين الوجبات

تناول الفاكهة بين الوجبات يساعد على تنشيط معدل الحرق ويُساعد على نزول الوزن، كما يُساعد على الإحساس بالشبع لغناه بالألياف.

تناولها في الصباح لأن الجهاز الهضمي يهضمها بشكل كامل، ويتيح فرصة للجسم لامتصاص جميع العناصر الغذائية الموجودة بداخلها. ومن أهم الفواكه التي يُنصح بتناولها قبل وجبة الفطور: البابايا، التفاح، الكمثرى، البطيخ، والموز.

بالنسبة لتناول الفاكهة بين الوجبات، تعتبر عادة جيدة؛ حيث إن هضمها يكون أسرع، وتساعد على إفراز الأنزيمات الهاضمة، ويجب ترك فترة نصف ساعة بعد الوجبة. ومن أفضل الفواكه التي يمكن تناولها بين الوجبات: الفواكه الحمضية مثل: البرتقال، الكريب فروت، الكيوي، الأناناس، التوت، البطيخ، الرمان، والتفاح.

فيما يخص تناول الفاكهة قبل العشاء، فينصح بتناولها قبل نصف ساعة من الوجبة.

تعتبر الفاكهة وجبة خفيفة مثالية، ويجب الحرص على تناول ٤ حصص منها يومياً والتنوع فيها، مع تجنب الفاكهة الغنية بفيتامين سي إذا كنت شخصاً تُعاني من القلق؛ لأنها تُنشط الجسم وتؤثر على النوم.

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تناول الفاكهة قبل أو بعد التمرين

بالحالتين هي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وتُساعد على الاستمرار في التمرين، وبعد التمرين تُساعد على تعويض السكر. ومن أهم الفواكه المناسبة في تلك الأوقات هي: الموز، الحمضيات، الأناناس، الرمان، الكمثرى، والعنب.

توصيات

للحصول على أقصى منفعة من الفاكهة تناولوها طازجة بقشورها والتنوع بالفاكهة الموسمية.

بالنسبة لمرضى السكري يفضل اختيار الفاكهة التي لديها مؤشر غليسيمي منخفض مثل: التفاح والكمثرى، وتجنب تناول الشمام والتمر والتين والحرص على تناولها مرة إلى مرتين في الأسبوع.

أما بالنسبة لمرضى الكلى فيجب تناول الفاكهة المنخفضة بالبوتاسيوم: مثل الموز، الجوافة، البابايا وغيرها.