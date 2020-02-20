حيل بسيطة بالمكياج تعيد للمرأة إشراقتها بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2020 01:43 مساءً - هناك تغيرات هرمونية في فترة الحمل تؤثر على المظهر الخارجي لجسم المرأة وبشرتها، مثل ظهور الهالات بكثرة تحت العين وتصبغات بالغة في الرقبة ومعظم جسمها. فتجد صعوبة في علاجها، وقد تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن يمكن حل جزءٍ كبيرٍ من هذه التغيرات بواسطة مواد التجميل وبعض الحيل.

التقت "الخليج 365 وطفلك" بخبيرة التجميل أحلام الطويل، لتقدم لنا بعض النصائح والطريقة المثالية لوضع المكياج بعد الولادة... نصائح العناية الصحية بالبشرة استخدمي مكياجاً واقياً من الشمس أو استخدام مستحضرات ذات حماية من 15-25 SpE، منتج تجميلي لحماية البشرة من ظهور الكلف أو أي تصبغات في لون الجلد.

استخدمي منتجاً ملائماً للحماية مثلاً الكونسيلر؛ لأنه يحمي الجلد الرقيق الحساس حول العينين، وأيضاً يحمي من أضرار الشمس.

يجب استخدام أقنعة الترطيب والتغذية وعدم استخدام أقنعة التقشير. حيل بسيطة بالمكياج يُفضل وضع مكياج ناعم جداً، ولكن قبل ذلك عليها عمل بعض الأمور الضرورية لبشرة أكثر أناقة وجاذبية... Advertisements التأكد من أن تكون الحواجب مرتبة ونظيفة دائماً.

نزع الشعر سواءً في الوجه أو الجسم دائماً.

استخدام كريمات الترطيب للبشرة وجميع الجسم.

غسل الوجه دائماً بمواد طبيعية والحفاظ على روتين استخدام كريمات النهار والليل الخالية من المواد الكيماوية.

الاعتناء بالأظافر وترتيبها وأخذ موعد بديكر ومنكير.

ترتيب تسريحة الشعر بحيث تكون تسريحة سهلة وبسيطة جداً تناسب الوجه.

وضع مكياج خفيف جداً بلمسة ناعمة دون تكلف؛ حتى لا يترك انطباعاً غير جيد أمام الزوار. خطوات بسيطة لمكياج ناعم وضع كريم مرطب وتوزيعه بشكل جيد وصحيح على البشرة ويترك تقريباً 5 دقائق.

وضع فونديشن خفيف جداً بدرجة مناسبة وقريبة للبشرة.

تثبيت الفونديشن بالبودرة بطريقة الطبطبة البسيطة جداً.

وضع لون ظلال بلون ترابي مشابه للون الجلد، ووضع لون أفتح بدرجة البياض قليلاً تحت الحاجب للإنارة.

وضع قليل من الكحل الأسود أو البُني داخل العين لتوسيعها.

وضع قليل من المسكارا على الرموش لإظهار جمال واتساع العين، أو تركيب رموش دائمة بسيطة طبيعية تُعطي جمالاً طبيعياً خلال فترة النفاس.

اختيار لون بلشر زهري طبيعي يوحي بالإشراقة على البشرة بطريقة طبيعية.

تثبيت المكياج بأي بخاخ فكس لإضافة حيوية على الوجه.

وضع غلوس وردي طبيعي بطريقة طبيعية ومناسبة بدون تحديد. ماسك لب البرتقال لتفتيح مكثف للبشرة لب البرتقال يمكن أن يساعد فعلاً في تفتيح البشرة في المناطق الداكنة، خاصة بعد الولادة والتي تنتج عن الأمراض الجلدية. وكذلك يعمل على تطهير البشرة وفتح المسام.

استخدمي لب البرتقال المهروس كماسك للوجه مرتين أسبوعياً للتفتيح والعلاج المكثف للبشرة.

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