3 إصابات كورونا جديدة في إيران غداة وفاة شخصين

أعلنت إيران عن ظهور 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك عقب وفاة حالتين سابقتين، فيما شكلت الحكومة خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة انتشار الفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جاهانبور، إن التحاليل أثبتت إصابة 3 أشخاص بالفيروس.

وأوضح جاهانبور، على موقع "تويتر": "اثنان أظهرت التحاليل إصابتهما في مدينة قم، وواحد في مدينة أراك، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيران إلى 5".



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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، على موقع "تويتر"، الخميس: "شكلت خلية لإدارة طرق الوقاية ومكافحة فيروس (كورونا) في وزارة الصحة، بمشاركة وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن، والمتحدث باسم الحكومة وممثل الأركان العامة للقوات المسلحة".

وأضاف: "منذ بداية تفشي (كورونا) في الصين، تقوم الحكومة بمراجعة الأمر في عدد من الاجتماعات لاتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة الحدود، كما أن وزارة الصحة ترصد وبدقة هذه القضية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولا من جميع المواطنين".

وتابع: "ستتخذ جميع الخطوات اللازمة بكل اهتمام وقوة، وتتوقع من المواطنين التعاون والاستجابة لتوصيات وزارة الصحة والتعليم الطبي".

وأعلنت السلطات، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس، وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما، وذلك قبل الإعلان عن إصابة 3 آخرين بالفيروس.

