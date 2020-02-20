كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الخميس.

وسجلت كوريا الجنوبية، الأربعاء، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 46 حالة.

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن وزير المالية، هونج نام كي، أن بلاده ستوفر سيولة مالية للمصدرين الذين تضرروا من تداعيات تفشي الإصابة بالفيروس.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية، لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.

وتفشى فيروس كورونا المتحور في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وانتشر المرض الغامض الذي ينتقل بين البشر بسرعة.