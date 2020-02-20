شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالبهاق.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البهاق من المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض وهو عبارة عن اضطرابات في خلايا الصبغة للبشرة والتي تسبب انتشار البقع على أماكن متفرقة من الجسم، لا يصنف من الامراض المعدية وحتى الآن لا يوجد سبب محدد للإصابة به الا انه نقص في صبغة الميلانين الموجودة في الجلد.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالبهاق وهى:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالبهاق

1:العوامل الوراثية تزيد من خطر الإصابة بمرض البهاق ، فعند إصابة أحد أفراد الاسرة بالمرض ينتقل للأبناء والاقارب من الدرجة الأولى.

2:وجود مشاكل وخلل في الجهاز المناعى يؤثر على صحة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض قد تكون مشاكل الغدة الدرقية أو البهاق وغيرها من الأمراض المرتبطة بالمناعة.

3:من يعانون من مرض الثعلبة هم الأكثر عرضا للإصابة بالبهاق، لأنه مرتبط بوجود خلل في الجهاز المناعى عنده.

4:التعرض للمواد الكيميائية التي تؤثر على صحة الجلد وتزيد من خطر الإصابة بالبهاق.

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5:التعرض للضغط النفسى والعصبى الشديد يسبب الإصابة بالبهاق، فقد أثبتت الدراسات ان مرضى الاكتئاب أكثر عرضا للثعلبة والبهاق.

وقد تظهر بعض الأعراض التي تدل على الإصابة بالبهاق وهى:

أعراض الإصابة بالبهاق

1:يتعرض المريض لفقدان لون الجلد، وظهور بقع في أماكن متفرقة.

2: ظهور الشعر الأبيض على فروة الرأس والحاجبين والرموش.

3:قد يتعرض المريض لتغيير اللون في الأغشية المخاطية.

وينصح مرضى البهاق دائما بالابتعاد عن أشعة الشمس الضارة حيث انها تؤثر على صحة الجلد وتؤثر على الميلانين، مع تناول أدوية وفيتامينات تحتوى على مواد مضادة للأكسدة وتكسير خلايا الصبغة.



