صحة ورشاقة

تناول القهوة يوميا يحمي من السكري

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 20 فبراير 2020

كشفت دراسة سويدية حديثة أن تناول 3 أكواب من القهوة يومياً يساعد في مكافحة النوع الثاني من مرض السكري، الذي يعد الأوسع انتشاراً في العالم ويصيب الأشخاص في وقت متأخر من العمر، وكثيراً ما يرتبط بأسباب وراثية.

 

وأكدت الدراسة التي أجراها معهد "كورالينسكا" السويدي أن من يتناولون القهوة بشكل يومي وكثيف تتراجع مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لديهم بنسبة تتراوح بين 25% و29%، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون القهوة، بحسب موقع "إنتريستنج إنجينيرينج" الأمريكي.

 

ويوجد في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 29.1 مليون مريض بالسكري، وفي عام 2012 وحده، تسبب المرض بتكاليف للولايات المتحدة فاقت الـ245 مليار دولار، وعلى الرغم من ضخامة الرقم إلا أنه ارتفع في وقت لاحق خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين بالسكري. 

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وأعاد الباحثون النظر في 30 دراسة سابقة أجريت لمعرفة الارتباط بين القهوة ومرض السكري، شملت 1.18 مليون شخص، لينتهوا إلى نتيجة جديدة مفادها أن تناول القهوة بمعدل 3 أكواب يومياً من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض بشكل كبير، وبنسب تتجاوز الربع.

 

وأكد الدكتور كارلستورم، رئيس الفريق البحثي، البروفيسور في مجال علم وظائف الأعضاء، أن هذه النتائج تنطبق على الرجال والنساء، مشيرا إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري. 

 

ويعتبر السكري من الأمراض المزمنة والأوسع انتشاراً في العالم حالياً، ولا  توجد أي علاجات نهائية له، غير أن أغلب الأطباء ينصحون مرضاهم بمكافحة المرض باتباع الحمية الغذائية وممارسة بشكل يومي.

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