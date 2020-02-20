أبرز المضاعفات التي تنجم عن موضة ثقب بعض مناطق الجسم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت تحظى موضة ثقب مناطق معينة بالجسم بشعبية كبرى خلال الآونة الأخيرة، وعلى الصعيد الاجتماعي في منطقتنا العربية، مقارنة بما كان يحدث في السابق.

ولم تعد تقتصر تلك العادة على المراهقين، بل بات ملاحظا اتساع نطاق الأشخاص البالغين الذين يرغبون في تجربتها والاعتماد عليها في مظهرهم بشكل عام وإكمالها ببعض المجوهرات.

وبينما لا تتوافر تقديرات معتمدة بالنسبة لعدد الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفات جراء قيامهم بثقوب في الجسم، فإن الأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بالعدوى والنزف قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمضاعفات التي تنجم عن الثقب.

ومن أبرز قطع المجوهرات التي تستخدم في عمليات ثقب الجسم: الخواتم، الأطواق، الأزرار والحلي المصنعة على هيئة أشكال مشابهة للأثقال الحديدية. ويتوقف شكل وحجم قطعة المجوهرات على منطقة الجسم المثقوبة وكذلك التفضيلات الشخصية.

وبالنسبة للمضاعفات التي تنتج عن ثقب مناطق الجسم المختلفة فهي كما يلي:

ثقوب الفم

يمكن أن ينتج عنها حدوث نزيف وتشكيل ورم دموي. كما يمكن أن ينتج عنها تضرر مجرى الهواء بسبب صدمة الثقب، تورم اللسان أو الانسداد بسبب المجوهرات. كما يعد تقطيع (كسر) الأسنان من أبرز المضاعفات التي تنجم عن ثقوب الفم.

ثقوب الأذن

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تنتج عنها مضاعفات معدية مثل الالتهابات البسيطة، ردود الفعل التحسسية، تكوين الندبات، التمزق المؤلم، ضعف السمع والتهابات المكورات العنقودية الشائعة للجلد سواء البسيطة أو المعقدة. وبالنسبة للمضاعفات غير المعدية فتشمل الندبات التضخمية وتكون الندبات، التهاب الجلد الناتج عن التعرض للنيكل كما قد تحدث توترات في الأذن بعد السقوط، حوادث السيارات، الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، العنف بين الأشخاص أو سحب الأقراط بشكل غير مقصود. وشدد الأطباء على ضرورة الإسراع في تنظيف ومعالجة كل الجروح التي قد تنجم عن عملية الثقب في أي جزء من الأذن وذلك خلال مدة ما بين 12 إلى 24 ساعة. وأوصوا أيضا في نفس الوقت بأهمية إزالة قطع المجوهرات عند ممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي لتجنب تعرض مرتديها والغير لأية مخاطر.

ثقوب الأنف

ينتج عند ثقب الغضروف نزيف كبير ويمكن أن يؤدي لتشكل ورم دموي في الحاجز مصحوبا بالتهابات. كما قد تحدث مضاعفات أخرى مثل التهاب سمحاق الغضروف ونخر جدار الأنف الغضروفي. فضلا عن أن قطع المجوهرات التي تثبت بالأنف قد يتم استنشاقها أو ابتلاعها، وهذا خطر آخر محتمل يجب الحذر منه.

ثقوب السرة

قد ينتج عنها بعض الإصابات والالتهابات، لكن يمكن الحد منها بالتزام الحذر عند تثبيت قطع المجوهرات مع تجنب نوعية المجوهرات الثابتة الجامدة.

ثقوب حلمة الثدي

يتعين على الرجال والسيدات أخذ الاستشارة مسبقا بشأن طول المدة اللازمة لإكمال عملية التعافي والحد من خطر الالتهابات قبل الشروع في تلك الثقوب. ومن أبرز المضاعفات التي قد تنجم عن تلك الثقوب تشكل خراجات مزعجة.