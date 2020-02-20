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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا بالصين إلى 2118 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 20 فبراير 2020
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين القارية، الخميس، إلى 2118 حالة بعدما سجلت مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء وسط البلاد، 108 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت لجنة الصحة في هوباي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019.
وأضافت اللجنة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في ووهان 615 إصابة جديدة بالفيروس، في حين سجلت في بقية أنحاء المقاطعة 13 إصابة جديدة فقط، في حصيلة تمثل انخفاضا كبيرا جدا عن تلك المسجلة الأربعاء (1693 إصابة جديدة في هوباي).
فيما سجلت كوريا الجنوبية 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 82 حالة.
من جهة أخرى، خفضت اللجنة الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجّلة في الأيام الماضية، من دون أن توضح سبب هذا الخفض.
وبحسب الحصيلة الجديدة، بات عدد المصابين بالفيروس في عموم أنحاء الصين القارية 74500 مصاب.
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