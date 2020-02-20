الصين تسجل أدنى إصابات بـ"كورونا" منذ نحو شهر

أعلنت السلطات الصينية، الخميس، رصد 394 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ نحو شهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إنّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البرّ الرئيسي للصين (باستثناء هونج كونج وماكاو) إلى أكثر من 74.500 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2118 وفاة بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت اللجنة أنّ الغالبية العظمى من هذه الوفيات والإصابات الجديدة سجّلت في مقاطعة هوبي (وسط) وبالتحديد في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر 2019.

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وأوضحت لجنة الصحة أنّ الحصيلة الجديدة الواردة من هوبي تعني أنّ العدد "الصافي" للمصابين الجدد خلال الساعات الـ24 الماضية في المقاطعة هو 349 مصاباً، وفي الصين القارية بأسرها هو 394 مصاباً، أي ربع الحصيلة المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت على المستوى الوطني 1693 إصابة.

وعزت اللجنة الوطنية سبب هذا إلى أنّ قسماً من الحالات المشتبه بإصابتها بالوباء في هوبي أدرجت في بادئ الأمر في عداد الإصابات المؤكّدة استناداً إلى الصور الشعاعية للرئتين قبل أن تبيّن الفحوصات المخبرية خطأ هذا التشخيص.

وخارج هوبي بلغ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس 45 فقط، ما يؤكّد أن وتيرة تفشّي الوباء خارج المقاطعة تسلك منحى تنازليا.

وأعلنت السلطات الصحية في هوبي، الخميس، تسجيل 628 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية، لكنّها ما لبثت أن خفّضت هذه الحصيلة بمقدار النصف تقريباً بعدما تبيّن لها أنها احتسبت 279 شخصاً عن طريق الخطأ في عداد المصابين.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.